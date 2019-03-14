Замминистра финансов США стал единственным кандидатом на пост главы Всемирного банка

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас стал единственным кандидатом на пост главы Всемирного банка (ВБ), заявки больше не принимаются. Об этом сообщается в четверг на сайте организации.

"Совет директоров получил одну заявку", - говорится в заявлении. Отмечается, что теперь совет директоров проведет собеседование с кандидатом.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Мэлпаса, известного своими консервативными взглядами, на пост главы банка 6 февраля, после того как 1 февраля пост президента организации покинул Джим Ён Ким, заступивший в 2012 году и переизбранный в 2016 году. Сейчас обязанности руководителя международной структуры временно выполняет исполнительный директор Кристалина Георгиева.

Всемирный банк с момента его основания всегда возглавляли американцы. Тем не менее в 2012 году на этот пост, помимо Джим Ён Кима, уже претендовали граждане Нигерии и Колумбии. В 2016 году Джим Ён Ким был единственным кандидатом.