Газпромбанк вышел из капитала совместного c PDVSA предприятия Petrozamora

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Газпромбанк вышел из капитала предприятия Petrozamorа, совместного с государственной венесуэльской нефтяной компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA), сообщил ТАСС в четверг представитель банка.

"Банк полностью вышел из косвенного владения компанией Petrozamora, детали сделки не раскрываются", - отметил представитель банка.

Источник в финансовых кругах сообщил ТАСС, что Газпромбанк на сегодня не имеет инвестиций в какие-либо венесуэльские проекты.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Газпромбанк владел долей в 17% акций в капитале GPBGlobal Resources, которая, в свою очередь, контролирует 40% акций в Petrozamora, оставшиеся 60% принадлежат PDVSA. По словам источника агентства, у банка оставался в косвенном владении миноритарный пакет СП Petrozamora, и в начале года он был продан группе инвесторов, не имеющих отношения к группе Газпромбанка.

Газпромбанк и PDVSA создали СП Petrozamora в 2012 году для работы на месторождениях. В ноябре 2013 года Газпромбанк и PDVSA Petroleo S.A. подписали соглашение об условиях финансирования совместного предприятия в сумме до 1 млрд долларов по схеме предоплаты нефти.

11 марта США включили российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список из-за ситуации в Венесуэле. Банк обвиняют в поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и содействии экономическому краху и гуманитарному кризису, "от которых страдает народ Венесуэлы". Российскими акционерами банка являются ВТБ и ГПБ, владеющие по 25% + 1 акция. По словам главы ВТБ Андрея Костина, банк достиг договоренности о передаче своей доли Росимуществу.