Глава Самарской области оценил инвестиции в "АвтоВАЗ" по спецконтракту в 200 млрд рублей

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в "АвтоВАЗ" в рамках специального инвестиционного (СПИК) контракта оценивается в 200 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил в четверг губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в кулуарах полуфинала конкурса "Лидеры России", который проходит в Сочи.

Как сообщалось, СПИК заключила группа "АвтоВАЗ" с привлечением "Рено Россия", "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" и "Мицубиси Моторс Рус" с регионами и властями РФ. В Минпромторге отмечали, что заключение этого контракта сроком на 10 лет позволит привлечь инвестиции на общую сумму 70 млрд рублей.

"То, что зафиксировано в СПИК - объем инвестиций именно в "АвтоВАЗ" превышает 70 млрд рублей. Но мы вместе с руководством предприятия оцениваем, что общий объем инвестиций может достигнуть 200 млрд рублей, исходя из тех стратегий, которые есть по модернизации, по выпуску новых моделей, объем инвестиций предполагается в 2,5 раза больше (от зафиксированного - прим. ТАСС)", - сказал Азаров.

Как ранее сообщала пресс-служба Минпромторга, подписанный СПИК предполагает производство в России двигателя и разработку с японскими партнерами бесступенчатой коробки передач. В рамках контракта также планируется производить ряд выпускающихся и разрабатываемых моделей, в частности: Lada (Granta, XRAY, Largus, SW Largus, Van LADA, Vesta, 4x4); Nissan/Datsun (Qashqai, X-Trail, Terrano, Murano, On-Do, Mi-Do); Renault (Sandero/Sandero, Stepway, Logan, Duster, Kaptur, Arkana, New Duster); Mitsubishi (Outlander, Pajero Sport).

Группа "АвтоВАЗ" входит в состав Альянса Renault - Nissan - Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для четырех брендов: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади группы расположены в городах Тольятти - ПАО "АвтоВАЗ" и Ижевск - ООО "Лада Ижевск". Бренд Lada представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют пять модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4. Марка занимает 20% российского рынка легковых автомобилей.