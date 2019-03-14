Правкомиссия одобрила дополнительное финансирование в 29 млрд рублей соцобъектов ДФО

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Правительственная подкомиссия на заседании по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке одобрила дополнительное финансирование в размере 29 млрд рублей строительства социальных объектов в регионах Дальневосточного федерального округа. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минвостокразвития по итогам мероприятия.

Изначально на реализацию планов соцразвития центров экономического роста в рамках "Единой субсидии" планировалось выделить на три года 65 млрд рублей. В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Финансирование было увеличена в том числе из-за присоединения двух новых субъектов в состав ДФО.

"29 млрд рублей сегодня одобрили. В первую очередь средства пойдут на Забайкалье и Бурятию, потому что им вообще ничего не выделяли. 7 млрд рублей дополнительно дали в Приморский край, потому что Приморье сегодня - это центр экономического развития всего Дальнего Востока, туда приходит максимальное число инвестиций - более 60%", - приводит пресс-служба слова вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Также он пояснил, что Якутии выделили средства на строительство второй очереди республиканского кардиологического диспансера. "Магадану - деньги на приведение в нормальное состояние дороги, потому что она там разрушается, и город рискует остаться без связи с морским портом", - пояснил вице-премьер.

По данным Минвостокразвития, после заседания подкомиссии, с учетом добавленных средств и мероприятий, регионам ДФО на 2018-2021 годы в рамках "Единой субсидии" будет выделено 94 млрд рублей.