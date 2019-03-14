Boeing приостановил поставки самолетов модели 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Компания Boeing продолжает производить самолеты модели 737 MAX, хотя и временно не будет их поставлять. Об этом в четверг сообщил ТАСС по телефону официальный представитель Boeing.

"Я подтверждаю, что мы приостанавливаем поставки 737 MAX в связи с временным прекращением их полетов", - сказал он. "Пока не знаю этого. Мы продолжаем выпускать эти самолеты, производить их, - добавил он, отвечая на вопрос о том, на какой срок компания прекращает поставки. - Мы оцениваем ситуацию в связи некоторыми другими факторами".

Ранее Федеральное авиационное управление США заявило о приостановке полетов лайнеров Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве. 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет этой же модели разбился в Индонезии, погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Компания Boeing ранее выразила уверенность в безопасности самолетов данной серии.