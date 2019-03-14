"Ведомости": в правительстве предложили "Победе" закупить МС-21 вместо Boeing 737 MAX

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительственная подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу под председательством вице-премьера Юрия Борисова порекомендовала авиакомпании "Победа" рассмотреть покупку 30 российских самолетов МС-21 вместо Boeing 737 MAX. Об этом в пятницу сообщает газета " Ведомости ".

По данным газеты, "Победа" подавала заявку в правительственную комиссию по импортозамещению на одобрение заказа 50 самолетов Boeing 737 MAX. В итоге правкомиссия одобрила покупку 20 судов с поставкой в 2019-2021 годах. Вопрос о лизинге еще 30 Boeing, которые авиакомпания планировала поставлять с 2022 года, подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу не одобрила и не вынесла на правительственную комиссию.

"Вопрос о закупке "Победой" 30 Boeing в 2022 году на правкомиссию по импортозамещению пока даже не выносился. Он стоит на повестке дня", - цитирует газета представителя вице-премьера.

При этом, по данным газеты, Борисов в декабре 2018 года поручил Минпромторгу совместно с ОАК проработать возможность импортозамещения части этой партии.

"Ни у кого нет цели сорвать "Победе" закупки. Есть цель совместить инвестпрограммы госкомпаний с планами российских производителей", - приводятся слова представителя Борисова.