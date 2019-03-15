СМИ: Toyota намерена инвестировать в США $13 млрд к 2021 году

ТОКИО, 15 марта. /ТАСС/. Автоконцерн Toyota Motor планирует увеличить инвестиции в США и довести их объем до $13 млрд к 2021 году. Как сообщило в пятницу агентство Kyodo, таким образом компания намерена показать, что по-прежнему уделяет большое внимание одному из главных для нее рынков на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о желании повысить тарифы на автомобили и запчасти.

Изначально корпорация рассчитывала вложить в экономику США порядка $10 млрд за указанный период, однако в конечном итоге эта сумма была увеличена на 30%. Часть этих средств - около $750 млн - будет распределена между пятью предприятиями Toyota на территории США с целью развития производства, что приведет к созданию 600 новых рабочих мест.

Также, на заводе в штате Кентукки в течение года планируется начать производство гибридной модификации кроссовера RAV-4 и седана Lexus ES 300h.

В прошлом финансовом году (1 апреля 2017 года - 31 марта 2018 года) Toyota реализовала по всему миру 10,38 млн автомобилей, уступив по этому показателю корпорации Volkswagen, а также японско-французскому альянсу Nissan-Renault-Mitsubishi. Порядка 3 млн проданных автомобилей приходятся на рынок США.

Чтобы укрепить свои позиции в США Toyota также намерена начать производство там электромобилей совместно с другим японским концерном Mazda.