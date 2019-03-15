Свыше 30,7 млн руб. направят на противопадковые мероприятия в Якутии

ЯКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Более 30,7 млн рублей направят на борьбу с паводком в Якутии в этом году. В числе прочего здесь планируется провести зачернение и распиливание льда на реках региона. Об этом рассказали ТАСС в пятницу в Ленском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов.

Ранее сообщалось, что противопаводковые работы проведут на территории 14 районов Якутии. В 130 населенных пунктах, в которых проживают свыше 47 тыс. человек, ожидаются критические уровни половодья. На случай эвакуации населения планируется подготовить 272 пункта временного размещения, которые могут принять 28,8 тыс. человек.

"Всего планируется зачернить 65 участков объемом 670,8 га и провести распиловку на 12 участках объемом 77 км. На эти цели предусмотрено свыше 30,7 млн рублей, из них около 22 млн рублей - из федеральной казны", пояснили в управлении.

Совокупный ущерб от паводка в Якутии весной и летом 2018 года превысил 1,4 млрд рублей. Пострадали 63 населенных пункта в 15 районах и на территории городского округа Якутска, были подтоплены 1482 жилых дома.