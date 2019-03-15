Reuters: Uber намерен провести первичное размещение акций в апреле

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Компания Uber намерена в апреле провести первичное публичное размещение акций. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По словам его источников, копания готовится в следующем месяце представить необходимые для этого документы. О какой именно бирже идет речь, не уточняется.

В октябре 2018 газета The Wall Street Journal привела оценки, согласно которым рыночная стоимость Uber составляет около $120 млрд. Издание тогда отмечало, что это примерно в два раза больше предварительных оценок, сделанных двумя месяцами ранее.

В мае 2018 года генеральный директор Uber Дара Хосровшахи заявил, что компания имеет нужные предпосылки для первичного размещения своих акций на фондовом рынке в 2019 году.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.