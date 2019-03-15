Китай надеется на позитивный исход торговых переговоров с США

ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Китай надеется на успешный исход торгово-экономических переговоров с США и достижение результатов, которые устроят обе стороны. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Мы надеемся на позитивный исход этих консультаций и достижение результатов, которые подойдут обеим сторонам и будут выгодны как Китаю, так и США. Уверен, что такие результаты хотел бы увидеть весь мир", - указал он.

По словам премьера, сходные моменты в позициях, которые занимают лидеры и высшее руководство двух стран, очевидны и "в целом превосходят расхождения". "США и Китай поддерживают друг с другом стабильные отношения, и я считаю, что необходимо продолжать такую тенденцию", - подчеркнул Ли Кэцян.

Он напомнил, что у Пекина и Вашингтона имеется солидный потенциал для успешного совместного развития, накопленный за 40 лет поддержания официальных контактов.

"Парадоксы время от времени возникают, и трения - обычное явление, - заметил премьер. - Мы должны сотрудничать, поддерживать диалог, проявлять взаимное уважение ради двух стран и народов. Мы верим, что у нас есть воля и способности преодолеть трудности для обеспечения стабильности и гармоничного развития китайско-американских отношений".

Кроме того, правительство Китая не намерено ужесточать торговую политику в отношении Европейского союза из-за текущей торгово-экономической войны с США.

"Торгово-экономические трения между Китаем и США являются вопросом двусторонних отношений. Мы не собираемся распространять их на третьи стороны, а также наносить удар по интересам третьих сторон", - сказал Ли Кэцян в ответ на соответствующий вопрос.

"Китай и ЕС являются крупнейшими торговыми партнерами друг для друга. За годы наших отношений мы накопили опыт урегулирования каких-либо спорных вопросов", - добавил он.

Пресс-конференция проходит по итогам завершившейся в пятницу второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) 13-го созыва.

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