Бурятии выделено 6 млрд рублей дальневосточной субсидии на социальные объекты

УЛАН-УДЭ, 15 марта. /ТАСС/. Подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке одобрила план социального развития центров экономического роста в Бурятии, в который включены 73 мероприятия на сумму 6 млрд рублей. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"14 марта состоялась подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под председательством зампреда правительства России, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. На заседании был одобрен план социального развития центров экономического роста Бурятии, в который вошли 73 мероприятия. [На эти цели] республике выделено 6 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Почти половину списка, 36 пунктов, занимают строительство, реконструкция и капитальный ремонт школ, детских садов, включая отдаленные северные районы. Также это строительство спортивных площадок в разных районах республики, реконструкция детско-юношеских спортивных школ, сельских домов культуры.

Кроме того, в одобренный план включено строительство Национальной библиотеки в Улан-Удэ, приобретение зданий для Республиканского центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий "Шанс".

В сфере ЖКХ в план социального развития вошли мероприятия по реконструкции скважины и строительству водовода в Еравнинском районе, а также капитальный ремонт трамвайных путей, трамваев в городе Улан-Удэ и покупка 12 трамваев.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федерального округа. На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.