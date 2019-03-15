СМИ: Южная Корея закрыла воздушное пространство для Boeing 737 MAX

СЕУЛ, 15 марта. /ТАСС/. Республика Корея временно закрыла свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9. Их обслуживание в аэропортах запрещено, сообщает в пятницу телеканал KBS со ссылкой на министерство транспорта.

По его данным, об этом решении ведомство уже проинформировало авиакомпании и профильные организации. Оно представляет собой оперативно распространяемую информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации.

Запрет будет сохраняться впредь до особого распоряжения, отмечает телеканал. По его данным, обычно срок действия таких ограничений составляет три месяца.

Решение о закрытии воздушного пространства принято в связи с подозрениями о наличии в самолетах этих моделей критических неполадок, которые могут привести к катастрофе.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines ("Эфиопские авиалинии") разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.