Во Вьетнаме заявили о поддержке проектов "Газпрома" на территории республики

ХАНОЙ, 15 марта. /ТАСС/. Вьетнам приветствует намерения "Газпрома" расширять сотрудничество с республикой в реализации проектов добычи и переработки углеводородного сырья. Об этом заявил вице-премьер правительства Вьетнама Чинь Динь Зунг, принимая в четверг в Ханое российскую делегацию во главе с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым, сообщает в пятницу газета Nhan Dan.

Замглавы вьетнамского правительства высоко оценил эффективность проектов, осуществляемых в настоящее время российской корпорацией на территории республики. Он выразил надежду, что "Газпром" продолжит тесно координировать взаимодействие с Государственной корпорацией нефти и газа Вьетнама (ГКНГ) "Петровьетнам" для внедрения последних научно-технических достижений в производственный процесс, что поможет снизить затраты и повысить эффективность инвестиций в нефтегазовой сфере. При этом Вьетнам, как заверил вице-премьер, "готов создавать самые благоприятные условия" для успешной реализации проектов российской компании у себя в стране.

В свою очередь, зампредседателя правления "Газпрома" поблагодарил вьетнамское правительство за поддержку деятельности российской корпорации во Вьетнаме. По его словам, "Газпром" рассматривает возможность в предстоящий период приступить к реализации здесь новых инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли, которые будут охватывать сферы разведки, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, а также торговлю ими. Маркелов выразил уверенность в том, что долгосрочное и эффективное партнерство между ПАО "Газпром" и ГКНГ "Петровьетнам" будет и впредь развиваться, способствуя укреплению отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Между "Газпромом" и "Петровьетнамом" действует долгосрочный нефтегазовый контракт по четырем блокам континентального шельфа Вьетнама, который предусматривает проведение разведки, разработки и добычи углеводородов. Контракт реализуется на условиях раздела продукции, а оператором по нему выступает совместная операционная компания "Вьетгазпром".