"Адмиралтейские верфи" удвоят долю гражданского судостроения в 2019 году, доведя ее до 40%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Петербургское судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи" планирует в 2019 году нарастить долю гражданских заказов в производстве, сообщили ТАСС в пресс-службе верфи. По итогам текущего года она должна составить 40%.

"Отличительной особенностью производственного плана 2018 года на "Адмиралтейских верфях" называют резкое увеличение - до 20% (по трудоемкости) - доли гражданского судостроения. На 2019 год запланировано увеличение этого показателя - до 40%", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

В настоящее время предприятие ведет строительство ледокола "Виктор Черномырдин", ледостойкой платформы "Северный полюс", серии супертраулеров для ООО "РРПК".

"АО "Адмиралтейские верфи" рассчитывает на дальнейший рост доли гражданского судостроения, в связи с чем на заводе проходит активная модернизация производственных мощностей, которая должна способствовать снижению трудоемкости и повышению рентабельности продукции и услуг верфей - необходимых условий для успешной конкуренции на международном рынке", - сообщили ТАСС на предприятии.

Адмиралтейские верфи - одно из старейших судостроительных предприятий России, отсчитывающее свою историю с времен Петра I. В настоящее время специализируется на постройке крупных неатомных судов и кораблей, таких как ледоколы, подводные лодки, рыболовецкие траулеры.