Китай создаст новый механизм защиты интеллектуальной собственности инвесторов

ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Китайские власти в ближайшее время сформируют новый механизм по защите интеллектуальной собственности иностранных инвесторов и в связи с этим внесут важные изменения в национальное законодательство. Об этом заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"На только что состоявшемся закрытии 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва был одобрен новый закон об иностранных инвестициях. Этот законопроект предусматривает ряд юридических мер, которые лучше защитят иностранные инвестиции, стимулируют их приток, - отметил он, выступая на пресс-конференции по итогам завершившейся сессии ВСНП. - Нам также предстоит обеспечить более надежную защиту интеллектуальной собственности. Мы внесем поправки в соответствующий закон, создадим механизм, который будет наказывать нарушителей в данной сфере".

По словам премьера, власти Китая будут создавать систему позитивных и негативных рейтинговых оценок, по-новому сформируют черные списки, что "позволит постепенно исключить возможность неправомерного отказа в предоставлении прав". "Разумеется, мы надеемся, что правительства других стран будут действовать справедливо в случаях, когда речь идет об обоюдном добровольном сотрудничестве китайских и иностранных компаний", - подчеркнул Ли Кэцян.

Глава правительства добавил, что в ближайшее время в КНР будет создана "открытая, прозрачная и эффективная" система учета исков, направляемых в судебные инстанции в связи с нарушением лицензионных прав и прочими противозаконными действиями аналогичного характера.

Вопрос защиты интеллектуальной собственности постоянно обсуждается в китайских СМИ, ему уделяется большое внимание при проведении встреч руководства Китая с делегациями других стран, а также на важных форумах, посвященных активизации торгово-экономических отношений КНР с внешним миром. Эта проблема, наряду с дисбалансом торговли, считается главным камнем преткновения в переговорах Пекина и Вашингтона при устранении разногласий, касающихся двустороннего товарооборота и экспорта высоких технологий из США.

В Пекине 3-15 марта проходили 2-я сессия ВСНП 13-го созыва и 2-я сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, высший совещательный орган) 13-го созыва. По итогам был принят новый закон об иностранных инвестициях, доклады о работе правительства в 2018 году, а также депутатов ВСНП, народного суда и прокуратуры, одобрены план социально-экономического развития страны на 2019 год, проекты центрального и местного бюджетов.

Слежка в других странах

Правительство Китая никогда не требовало от своих компаний заниматься слежкой в других странах и не собирается делать этого в будущем, заявил Ли Кэцян.

"Вы говорите, что правительство КНР требует от китайских компаний заниматься шпионской деятельностью на территории других стран. Я не знаю, идет ли речь о наблюдении за гражданами или правительствами, но в любом случае подобные действия не соответствуют китайскому законодательству. Китай не поступает так сейчас и не будет так поступать никогда", - заявил глава правительства.

Китайская корпорация Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря 2018 года была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Польские власти 11 января задержали сотрудника корпорации Huawei по подозрению в шпионаже в пользу КНР.