Недофинансирование Новгородской области составляет 30 млрд рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 марта. /ТАСС/. Недофинансирование Новгородской области из федерального бюджета в последние годы составляет порядка 30 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Андрей Никитин.

"Свою работу в регионе я начал с того, что попросил Татьяну Алексеевну Голикову, которая на тот момент возглавляла Счетную палату, прислать к нам проверяющих. Приехали аудиторы, провели полную проверку состояния бюджета Новгородской области и выдали заключение, в котором говорится, что федеральное недофинансирование региона за последние годы составило около 30 млрд рублей. То есть, это та сумма, которая должна была быть вложена в развитие области", - сказал Никитин. Примерно 14 млрд рублей из этой суммы недополучил дорожный фонд, добавил собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Никитина врио главы Новгородской области в феврале 2017 года, в сентябре 2017 года он одержал победу на выборах.

"Постепенно мы этот объем недополученных средств как-то сокращаем. Например, дороги были отремонтированы суммарно на 6 млрд рублей из 14 млрд. Мы закрыли основные, самые болевые точки, когда из второго по размеру города в регионе - из Боровичей - невозможно было до Новгорода доехать, мы соединили все райцентры с Великим Новгородом. Где-то очень хорошие дороги, где-то ямочный ремонт, но везде можно доехать без риска потерять колесо", - отметил глава региона.

Ранее Никитин сообщал, что в течение ближайших пяти лет регион направит на ремонт дорог порядка 15 млрд рублей, что позволит отремонтировать все проблемные из них.

Помимо новгородских трасс, по словам губернатора, недостаточно была профинансирована и социальная сфера. "Это неотремонтированные школы, больницы, то есть все то, что создает репутацию региона как отстающего", - сказал Никитин. Он добавил, что в Новгородской области за последние годы были построены две школы, также будут открываться новые детские сады. По данным министерства образования области, в ближайшие три года в регионе появится 12 новых детских дошкольных учреждений.