Второй корейский инвестор построит туристический комплекс в ОЭЗ в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 15 марта. /ТАСС/. Второй корейский инвестор стал резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань" в Бурятии. Компания "GEO РБК" построит на берегу озера туристско-рекреационный комплекс, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

"Экспертный совет ОЭЗ "Байкальская гавань" одобрил проект компании "GEO РБК" (дочерняя компания "GEO Group", Республика Корея) по строительству международного туристско-рекреационного комплекса "Baikal Asia paradise" и утвердил фирму резидентом особой экономической зоны", - сообщили в пресс-службе, не уточнив сумму инвестиций.

Туркомплекс третьего резидента (второго иностранного) расположится на площади 280 га. Как рассказали в пресс-службе, на этой территории будут построены крупный гостиничный комплекс, гостевые дома, оздоровительно-реабилитационный комплекс с бассейнами под биотермальные воды, экопарк и спортивные сооружения. "При строительстве объектов будут соблюдены все экологические требования для центральной экологической зоны, а инженерная инфраструктура "Байкальской гавани" позволит исключить любое негативное воздействие на Байкал", - подчеркнули в пресс-службе.

В июне 2017 года Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике. В 2018 году правительство региона начало процедуру расторжения договоров со всеми резидентами (на конец 2017 года их было 12) из-за невыполнения ими условий инвестиционных соглашений и начало поиск новых инвесторов, готовых зайти в ОЭЗ.

Компания "GEO Group" стала вторым корейским инвестором, заявившимся на статус резидента ОЭЗ в Бурятии после перезапуска проекта. В начале марта 2019 года резидентом стала компания "Байкал Скай", которая за 165 млн рублей построит на участке "Турка" визитно-досуговый центр общей площадью около 1,7 тыс. кв. м.

Первым резидентом ОЭЗ после передачи "Байкальской гавани" региону стала местная компания, планирующая возвести на участке "Пески" гостиничный комплекс стоимостью более 500 млн рублей.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана постановлением правительства РФ в 2007 году, в 2010 году введена первая очередь инфраструктуры. Турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. га на левом побережье Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск". В 2018 года власти Бурятии подали заявку на расширение ОЭЗ на гору Мамай в Кабанском районе республики.