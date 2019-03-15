Новак заявил, что принимать решение о необходимости продления сделки ОПЕК+ пока рано

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак считает, что в данный момент пока рано принимать решение о необходимости продления сделки ОПЕК+. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах финала конкурса управленцев "Лидеры России".

"На мой взгляд, сейчас рано решать продлевать сделку или нет. Середина марта. Сделка предусмотрена до конца июня. Есть время, чтобы мониторить ситуацию и принять решение", - сказал он.

Соглашение о сокращении добычи нефти страны - экспортеры нефти (ОПЕК+) впервые заключили в ноябре 2016 года, с тех пор его действие неоднократно продлевалось.

В декабре 2018 года страны ОПЕК+ договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Планируется, что страны ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. баррелей в сутки, остальные - на 400 тыс. баррелей. Россия, в частности, снизит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.

Встреча в Баку

Делегация России будет принимать участие во всех мероприятиях мониторингового комитета ОПЕК+, который состоится в Баку в 17-18 марта, сообщил Новак. "Я точно буду в Баку обсуждать с министрами [ОПЕК+] все вопросы. По графику смотрим, график довольно жесткий. Мы определяемся. Наша делегация точно будет участвовать во всех мероприятиях", - сказал Новак, комментируя свои планы участия во встречах в рамках мониторингового комитета ОПЕК+.

Ранее представитель Минэнерго сообщил ТАСС, что Новак планирует провести ряд двусторонних встреч 17 марта в Баку в рамках заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Само заседание комитета запланировано на 18 марта.

В состав мониторингового комитета входят министры шести стран - России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана. Комитет рассматривает сценарии развития рынка и на основе этого анализа выносит рекомендации странам ОПЕК+ о необходимых действиях.

Работу комитета подкрепляет технический мониторинговый комитет, который и предоставляет министрам текущий анализ рынка и варианты его развития при реализации того или иного сценария. Его заседание пройдет 17 марта.