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ЕС включил в черный список восемь россиян из-за инцидента в Керченском проливе

Санкции коснулись командующего Южным военным округом, начальника пограничного управления ФСБ Крыма и еще шести военных
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© Алексей Павлишак/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Евросоюз включил в свой черный список восемь российских военных из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в пятницу опубликованы соответствующие нормативные акты.

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Ограничительные меры введены, в частности, в отношении начальника пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмирала Сергея Станкевича, капитана первого ранга Руслана Ромашкина (начальника службы пункта управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю), капитана первого ранга Андрея Шеина (заместителя начальника пограничного управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю), капитана второго ранга Алексея Шатохина (начальника службы в Керчи пункта управления ФСБ РФ по Республике Крым), командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова. 

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