РФПИ рассматривает ряд проектов в металлургии для инвестирования

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. РФПИ рассматривает еще ряд проектов в сфере металлургии для новых инвестиций. Об этом журналистам на полях финала конкурса управленцев "Лидеры России" сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы рассматриваем ряд проектов и считаем, что это крайне перспективный сектор", - сказал он, отвечая на вопрос о планах РФПИ инвестировать в проекты в сфере металлургии.

В настоящее время РФПИ уже осуществил инвестиции в "Алросу", "Полюс Золото", в проект на Чукотке Tigers Realm Coal и "Интергео".