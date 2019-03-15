РФПИ готов участвовать в цифровизации электросетей компании "Россети"

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов участвовать в программе цифровизации электросетевого комплекса компании "Россети", сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев в кулуарах финала конкурса управленцев "Лидеры России".

"У нас есть программа, мы установили много "умных счетчиков" в различных регионах, и они показали снижение потерь около 20%. Поэтому программа цифровизации "Россетей" важная и концепция умных сетей очень востребована в мире. Поэтому мы открыты к диалогу с "Россетями", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос ТАСС о возможности участия фонда в программе цифровизации компании "Россети".

Ранее ТАСС сообщал, что "Россети" предложили РФПИ рассмотреть возможность участия в финансировании ряда проектов цифровой трансформации электросетевого комплекса. РФПИ и "Россети" в настоящее время сотрудничают в проекте по установке 220 тыс. "интеллектуальных" счетчиков электроэнергии в Калининградской, Ярославской и Тульской областях. По информации фонда, счетчики обеспечивают снижение потерь электроэнергии до 20%, что при внедрении проекта в масштабах всей страны может сэкономить более 60 млрд руб. в год.

Программа цифровизации

Программа цифровизации компании "Россети" оценивается в 1,3 трлн рублей до 2030 года. Глава "Россетей" Павел Ливинский пояснял, что компания планирует привлечь заемные средства в размере около 25% от стоимости программы.

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".