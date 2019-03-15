РФПИ рассчитывает на рост числа компаний, получивших доступ на рынок Саудовской Аравии

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что наряду с нефтесервисной компанией "Новомет" доступ на рынок Саудовской Аравии получат еще многие российские компании сектора. Об этом сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах финала конкурса управленцев "Лидеры России".

"Для нас важна не столько сделка самого "Новомета", сколько пример того, что мы на базе "Новомета" хотим, во-первых, расширять этот бизнес, а во вторых - мы хотим, чтобы было еще сто таких компаний, которые пройдут этот процесс аккредитации в Saudi Aramco и получат доступ к саудовскому рынку", - сказал он.

В интервью ТАСС в октябре 2018 года Дмитриев говорил, что РФПИ вместе с крупнейшей в мире компании по запасам нефти Saudi Aramco и с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) планируют купить 30% "Новомета". В феврале этого года он сообщал, что РФПИ и PIF согласовали основные условия по инвестированию в холдинг "Новомет", занимающийся разработкой и производством нефтепогружного оборудования. РФПИ от лица консорциума направил соответствующий запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России.

Дмитриев напомнил, что в результате сделки "Новомет" станет первой российской компаний, получившей аккредитацию в Saudi Aramco.

"Фактически процедура аккредитации в Saudi Aramco завершены, осталось совсем чуть-чуть. Это пример, где российские технологии востребованы вот в таких крупных гигантах (как Saudi Aramco - прим. ТАСС)", - добавил глава РФПИ.

Основной профильной деятельностью "Новомета" является производство оборудования для добычи нефти. Контрольный пакет принадлежит менеджменту компании, 30,76% у "Роснано", миноритарные доли - у фондов Baring Vostok и Russia Partners. "Новомет" имеет представительства в США, Канаде, ряде стран Африки, Азии и Южной Америки. В России клиентами группы являются крупнейшие нефтегазовые компании.