РФПИ планирует инвестиции в еще 10 проектов в рамках российско-китайской межправкомиссии

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует проинвестировать еще более 10 проектов в рамках межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, созданной по инициативе РФПИ и Китайской инвестиционной корпорации в 2014 году для продвижения российско-китайских инвестиционных проектов. Об этом журналистам на полях финала конкурса управленцев "Лидеры России" сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы уже завершили инвестиции в три из этих проектов [в рамках российско-китайской межправкомиссии], мы проинвестировали еще дополнительно в восемь, то есть всего в 11 проектов. Планируем инвестиции дополнительно в более 10 проектов. Таким образом мы покрываем около трети проектов из комиссии, там 70 проектов находится", - сказал Дмитриев.

Он также отметил важность российско-китайской межправкомиссии.

"Межправкомиссия очень важна, ее с нашей стороны возглавляет Антон Германович Силуанов [первый вице-премьер, министр финансов], он очень активно направляет эту комиссию, чтобы были действительно реализованы большие значимые российские, китайские проекты. И РФПИ активно задействован с первого дня в анализе всех проектов комиссии и рекомендациях по их развитию, в том числе инвестированию", - сообщил Дмитриев.