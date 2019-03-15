РФПИ ожидает закрытия сделки по "Новомету" в ближайшее время

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что сделка с крупнейшей в мире компании по запасам нефти Saudi Aramco и с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) по покупке доли в "Новомете" будет закрыта в ближайшее время. Об этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил журналистам на полях финала конкурса "Лидеры России".

"Мы подали заявку в ФАС, ожидаем закрытие в ближайшее время", - сказал он.

В интервью ТАСС в октябре 2018 года Дмитриев говорил, что РФПИ вместе с Saudi Aramco и с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) планируют купить 30% "Новомета". В феврале этого года он сообщал, что РФПИ и PIF согласовали основные условия по инвестированию в холдинг "Новомет", занимающийся разработкой и производством нефтепогружного оборудования. РФПИ от лица консорциума направил соответствующий запрос в Федеральную антимонопольную службу России.

Основной профильной деятельностью "Новомета" является производство оборудования для добычи нефти. Контрольный пакет принадлежит менеджменту компании, 30,76% у "Роснано", миноритарные доли - у фондов Baring Vostok и Russia Partners. "Новомет" имеет представительства в США, Канаде, ряде стран Африки, Азии и Южной Америки. В России клиентами группы являются крупнейшие нефтегазовые компании.