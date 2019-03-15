Власти Мордовии обеспечат спутниковым вещанием людей, проживающих вне зоны цифрового ТВ

САРАНСК, 15 марта. /ТАСС/. Власти Мордовии планируют обеспечить спутниковым вещанием людей, проживающих вне зоны цифрового эфирного телевещания. Об этом в пятницу сообщил ТАСС министр информатизации и связи Республики Мордовия Игорь Вольфсон.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию. Отключение аналогового телевизионного вещания будет проходить в три этапа и завершится 3 июня 2019 года. Республика Мордовия перейдет на цифровое телевещание 15 апреля.

"Готовность [Мордовии к переходу на цифровое телевизионное вещание] оцениваю как высокую, покрытие республики сетью цифрового телевидения на сегодняшний день составляет 99,97% населения. Вне зоны действия цифрового эфирного вещания у нас находится порядка 300 человек, из них более половины, 168, уже обеспечены спутниковым телевидением, остальные будут обеспечены по требованию", - сказал Вольфсон.

Он пояснил, что с жителями населенных пунктов, где полностью или частично отсутствует возможность приема цифрового сигнала, проводится индивидуальная работа. "У нас осталось несколько десятков человек, порядка 46, с которыми нужно решить вопрос по спутниковому вещанию, мы всех пофамильно знаем", - отметил министр.

По словам Вольфсона, в республике ведется масштабная информационная работа по переходу на цифровое вещание, проводятся встречи с гражданами. "В Мордовии уникальная ситуация: цифровое эфирное вещание, правда, в другом стандарте, мы развивали еще с 2005 года, тогда была построена сеть цифрового эфирного телевизионного вещания, поэтому граждане достаточно хорошо информационно подготовлены, [знают], что такое цифровое эфирное вещание, что такое приставка, как настраивать телевизор, что такое дециметровая антенна - все это уже больше 15 лет в республике работает. Сейчас просто стандарт другой и поставщик другой, и цифровое вещание бесплатное", - уточнил Вольфсон.

С запуском сети цифрового вещания граждане России бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах.