Газпромбанк намерен передать Росимуществу свой пакет в "Еврофинанс Моснарбанке"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Газпромбанк намерен передать в пользу Росимущества свой пакет в российско-венесуэльском "Еврофинанс Моснарбанке", подпавшем под санкции США. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

"Газпромбанк намерен передать свой пакет в "Еврофинанс Моснарбанке" на баланс Росимуществу и сейчас ведет консультации с профильными ведомствами. Насколько мне известно, банк намерен в скором времени направить свои предложения в правительство", - сказал собеседник агентства.

Представитель Газпромбанка подтвердил намерение банка и воздержался от других комментариев.

11 марта США включили российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список за связь с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, которая ранее также подпала под американские санкции.

"Еврофинанс Моснарбанк" на 49,99% принадлежит государственному венесуэльскому фонду национального развития Fonden S.A., пакетами по 25% плюс одна акция владеют Газпромбанк (и его "дочка" "Новфинтех") и ВТБ (и его иностранные структуры VTB Bank и ITC Consultants). "Еврофинанс Моснарбанк" занимает 96-е место по размеру активов среди российских банков.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее сообщал, что ВТБ рассчитывает в течение нескольких недель завершить передачу Росимуществу на безвозмездной основе своей доли в попавшем под санкции США "Еврофинанс Моснарбанке".