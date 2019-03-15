В ЦБ сообщили, что годовая инфляция в РФ в марте-апреле может оказаться на уровне 5,5%

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ в марте-апреле может оказаться на уровне 5,5% или чуть ниже, сообщается в очередном выпуске бюллетеня "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"К марту годовая инфляция временно повысилась до 5,2% преимущественно из-за действия разовых факторов. Влияние НДС на рост потребительских цен оставалось умеренным. Вместе с тем проявилось действие временных сдерживающих рост цен факторов: укрепление рубля, стабилизация цен на моторное топливо и снижение цен на отдельные продовольственные товары. В марте-апреле инфляция может оказаться на уровне 5,5% или чуть ниже", - отмечается в документе.

Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция в РФ достигнет локального максимума в марте-апреле. В дальнейшем, как ожидает регулятор, инфляция будет снижаться и вернется к цели (вблизи 4%) в первой половине 2020 года.

Уточненный среднесрочный прогноз Банка России будет опубликован по итогам заседания совета директоров, которое состоится 22 марта. Текущий прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2019 год - 5-5,5%.