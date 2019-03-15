Украина проведет переговоры с МВФ по вопросу сдерживания цен на газ

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Украины поручит компании "Нафтогаз Украины" совместно с министерством финансов страны провести консультации с Международным валютным фондом по вопросу выработки механизмов, которые позволят не допустить дальнейшего повышения цен на газ. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады.

"Я сегодня поручу "Нафтогазу Украины" совместно с минфином начать рабочую дискуссию с МВФ для того, чтобы урегулировать этот вопрос и не допустить какое-либо повышение [цены] газа, опираясь на предложение "Нафтогаза", - сказал он.

Гройсман сообщил, что осведомлен об информации "Нафтогаза" о том, что цена импорта природного газа оказалась ниже, чем та, по которой компания реализует голубое топливо внутри страны, согласно постановлению кабмина (так называемые специальные обязательства "Нафтогаза" продавать газ определенным потребителям по регулируемой цене). "Вчера "Нафтогаз" заявил, что дешевле покупает по импорту, я это категорически поддерживаю", - сказал премьер.

Украинское издание "Экономическая правда" сообщило 14 марта, что глава "Нафтогаза" Андрей Коболев направил в адрес Гройсмана письмо, в котором выразил несогласие с позицией правительства о невозможности снижения внутренних цен на газ и предложил меры по уменьшению стоимости топлива для потребителей. Он привел пример, что компания ранее приобрела газ в Словакии, конечная стоимость которого с учетом налогов и расходов на транспортировку в страну оказалась ниже, чем та, по которой правительство страны распорядилось продавать.

Украинские эксперты рассматривают публичный обмен мнениями между главой "Нафтогаза" и премьером как очередной виток давнего конфликта между Коболевым и Гройсманом. Обострение отношений между сторонами стало очевидно после обнародования огромных сумм премий, выплаченных топ-менеджменту компании по итогам судебного разбирательства с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Тогда премьер в резкой форме выразил недовольство этим фактом. В середине февраля глава правительства заявил, что не будет продлевать контракт с Коболевым, который истекает 22 марта, и пообещал провести конкурс на должность главы компании.

Цены на газ

Цены на газ для населения были в очередной раз повышены на Украине с 1 ноября 2018 года на 23,5% - до 8550 гривен (около $303) за 1 тыс. куб. м в рамках исполнения обязательств перед МВФ. Гройсман тогда подчеркнул, что Киев не мог поступить иначе, так как это грозило бы прекращением сотрудничества с международными финансовыми организациями и, как следствие, наступлением дефолта. Он также отметил, что МВФ настаивает на повышении цены не на 23,5%, а на 60%. После этого МВФ по новой 14-месячной программе поддержки экономики в формате кредитования stand-by перевел Украине транш на $1,4 млрд.

Однако в феврале Национальный банк Украины сообщил, что цены на газ для населения могут быть еще раз повышены во втором квартале 2019 года во исполнение требований МВФ.