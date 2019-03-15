Володин предложил обязать Украину компенсировать Крыму потери от нахождения в ее составе

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе.

"Давайте мы поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать: сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены", - сказал спикер в пятницу на первом совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма, приуроченном к пятилетию воссоединения полуострова с Россией. "И через наши европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет", - подчеркнул он, после чего раздались аплодисменты в зале.

По мнению Володина, "было бы правильно комитету [Госдумы] по экономической политике вместе с другими комитетами и с коллегами из Госсовета Крыма этими вопросами заняться, не откладывая". Он поручил своему заместителю Петру Толстому, когда такие подсчеты будут произведены, озвучить цифры в европейских парламентских организациях. "Это не только материальные средства", - пояснил он, уточнив, что речь также идет о "праве народов на изучение своего языка, о праве разговаривать на этом языке".

"Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно, были нарушены основополагающие права граждан Крыма - право на язык, право на образование на своем языке, [она] разрушила экономику Крыма и Севастополя - практически аннексия", - добавил спикер.

"Нам надо в рамках парламентского измерения называть вещи своими именами", - призвал Володин, подчеркнув, что Крым был, есть и будет российской территорией. "И вот эту тему мы по-другому для себя не мыслим", - добавил он. По словам спикера, в европейских парламентах должны понимать, что речь идет "о воссоединении народа".

История воссоединения

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% участников референдума соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.