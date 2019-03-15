Грузия и Япония подписали соглашение о страховании экспорта и инвестиций

ТБИЛИСИ, 15 марта. /ТАСС/. Грузия и Япония заключили в Токио соглашение по вопросам страхования экспорта и инвестиций между государствами, сообщило в пятницу Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Документ подписал глава грузинского министерства Георгий Кобулия и президент государственного экспортно-кредитного агентства Японии Масафуми Накада. Соглашение оформлено в рамках завершающегося в пятницу официального визита делегации Грузии во главе с премьер-министром Мамукой Бахтадзе в Японию.

По данным минэкономики, "документ предусматривает содействие экспорту производимых в Японии и Грузии товаров и услуг, поддержку местных компаний с целью обеспечения доступа к рынкам друг друга". В соглашении прописана поддержка японских компаний для сохранения международной конкурентоспособности в Грузии и с этой целью японским экспортерам, инвесторам и финансовым экспертам будут предоставлены соответствующие продукты страхования.

Приоритетными сферами соглашения названы разработка макроэкономической политики, предпринимательство, туризм, энергетика, транспорт и логистика, телекоммуникации и современные технологии, содействие торговле и экспорту, управление госимуществом, строительная политика, инвестиции.

В пресс-службе правительства Грузии сообщили, что в ходе прошедшей в пятницу в Токио встречи премьер-министра Бахтадзе с Масафуми Накада, глава грузинского правительства приветствовал подписание соглашения и заявил, что этот документ "еще больше стимулирует японские инвестиции в Грузии". А президент NEXI выразил уверенность, что документ внесет значительный вклад в расширение деятельности японских компаний в Грузии.

Государственное экспортно-кредитное агентство Японии обеспечивает продуктами страхования японские экспортные, инвестиционные и финансовые компании. Миссией NEXI является содействие экспорту товаров и услуг из Японии, расширение зарубежного бизнеса местных компаний и поставки природных ресурсов из других стран в Японию.