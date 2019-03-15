МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия увеличила поставки нефти в США на фоне санкций против Венесуэлы - до 150 тыс. баррелей в сутки, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Сбой в поставках нефти из Венесуэлы дает возможность другим поставщикам восполнить возможный дефицит, считает агентство. "В настоящий момент Венесуэла поставляет около 400 тыс. баррелей в сутки в Китай и Индию. При этом некоторые другие поставщики уже воспользовались непростой ситуацией сложившейся в Венесуэле: так, Россия использовала возможность на фоне санкций и увеличила поставки нефти в США до 150 тыс. баррелей в сутки", - пишут аналитики МЭА.
Согласно отчету агентства, при растущем спросе на нефть и увеличении производства в США на рынке нефти в I квартале 2019 года ожидается небольшой профицит, а затем дефицит в объеме 0,5 млн баррелей в сутки уже во II квартале текущего года.
Снижение добычи
Добыча ОПЕК в феврале снизилась на 240 тыс. баррелей в сутки - до 30,68 млн баррелей в сутки за счет заметного падения добычи в Венесуэле, а также Саудовской Аравии и Ираке.
По оценке агентства, добыча Венесуэлы в феврале снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,14 млн баррелей в сутки. Однако на фоне недавнего энергетического коллапса падение добычи может еще ускориться, не исключают в МЭА. В таком случае, полагают аналитики агентства, остается опция задействовать свободные мощности стран ОПЕК, которые на сегодня оцениваются в 2,8 млн баррелей в сутки.
В настоящее время ОПЕК снижает добычу в рамках Венского соглашения. В феврале за счет перевыполнения квоты Саудовской Аравии общий уровень исполнения достиг 94%. Страны, не входящие в ОПЕК, но участвующие в соглашении, выполнили сделку на 51%. Саудовская Аравия по состоянию на февраль снизила добычу к базовому уровню на 490 тыс. баррелей в сутки при квоте в 322 тыс. баррелей в сутки. Перевыполняют план по сокращению добычи также ОАЭ и Кувейт.
Прогноз не изменился
МЭА жидает, что рост мирового спроса на нефть в 2019 году составит 1,4 млн баррелей в сутки против 1,3 млн баррелей в сутки в 2018 году. Таким образом, по сравнению с предыдущим отчетом прогноз по росту спроса не изменился.
"Оценка роста мирового спроса на нефть в 2018 году и прогноз на 2019 год не изменились по сравнению с данными прошлого отчета, были сохранены показатели на уровне 1,3 млн баррелей в сутки и 1,4 млн баррелей в сутки. Основную поддержку росту спроса на нефть оказали страны, не входящие в ОЭСР", - говорится в отчете.