МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия увеличила поставки нефти в США на фоне санкций против Венесуэлы - до 150 тыс. баррелей в сутки, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Сбой в поставках нефти из Венесуэлы дает возможность другим поставщикам восполнить возможный дефицит, считает агентство. "В настоящий момент Венесуэла поставляет около 400 тыс. баррелей в сутки в Китай и Индию. При этом некоторые другие поставщики уже воспользовались непростой ситуацией сложившейся в Венесуэле: так, Россия использовала возможность на фоне санкций и увеличила поставки нефти в США до 150 тыс. баррелей в сутки", - пишут аналитики МЭА.

Согласно отчету агентства, при растущем спросе на нефть и увеличении производства в США на рынке нефти в I квартале 2019 года ожидается небольшой профицит, а затем дефицит в объеме 0,5 млн баррелей в сутки уже во II квартале текущего года.

Снижение добычи

Добыча ОПЕК в феврале снизилась на 240 тыс. баррелей в сутки - до 30,68 млн баррелей в сутки за счет заметного падения добычи в Венесуэле, а также Саудовской Аравии и Ираке.