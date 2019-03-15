Строящийся гипсовый завод в Дагестане наладил выпуск 50 т гипса в сутки

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Завод по производству гипса и гипсосодержащих материалов в промышленной зоне села Кафыр-Кумух в Дагестане наладил выпуск 50 т гипса в сутки. Об этом сообщается на официальной странице правительства Дагестана в Instagram.

Премьер-министр Дагестана Артем Здунов и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев в пятницу посетили строящийся завод по производству гипса, гипсосодержащей продукции и строительных материалов ООО "Матис" в промышленной зоне села Кафыр-Кумух Буйнакского района.

"Налажен выпуск 50 т в сутки гипса и столько же сухих строительных смей, помимо этого, 300 кв. м в сутки пазогребневых плит", - говорится в сообщении по итогам посещения.

Завод строится в рамках госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" до 2025 года.

Как сообщил генеральный директор ООО "Матис" Турпулали Майгаджиев, проектом планируется не только создание завода, но и разработка карьера по добыче гипсового сырья в Ботлихском районе республики. Реализация регионального инвестиционного проекта предполагается в два этапа. На сегодняшний день закуплена часть оборудования, произведена реконструкция административного корпуса, смонтирована линия по производству гипса и сухих строительных смесей.

Как сообщалось ранее, объем выпуска гипса на заводе планируется увеличить до 1,2 тыс. т в сутки, что позволит обеспечить гипсосодержащей продукцией строительную отрасль Дагестана, а также других регионов СКФО.