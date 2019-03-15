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Санкции в отношении России

Замглавы МИД РФ: антироссийские санкции привели к росту торговли между Москвой и Пекином

По словам Александра Панкина, товарооборот западных стран с Россией в результате введения ограничений сократился на $300 млрд

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Западные антироссийские санкции способствовали росту торговли России с Китаем и развитию транспортной инфраструктуры. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на полях экспертного форума "Соединяя Евразию - от Атлантики до Тихого океана" в Брюсселе.

"Санкции против России привели к естественному высвобождению значительного числа ниш на российском рынке к большой радости Китая, а теперь уже и России. Это позволило нам создать новые торговые и логистические маршруты, новые инвестиционные возможности. Мы с этим уже живем", - отметил он.

Он добавил, что в результате санкций товарооборот западных стран с Россией сократился на $300 млрд. "Эти деньги потеряли мы все, кто мог бы их заработать на международной торговле", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Панкин добавил, что вся политика санкций - это "часть политики нечестной и нерыночной конкуренции, которая заставляет и Россию, и государства Запада принимать невыгодные им экономические решения".

Теги
РоссияКитайСанкции в отношении РоссииПанкин, Александр Анатольевич
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