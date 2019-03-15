Невинномысск планирует удвоить число резидентов ТОСЭР в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Порядка 10 компаний подали заявку на получение статуса резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Невинномысск" в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщил замглавы Невинномысска Александр Эм, курирующий инвестиционную деятельность в моногороде.

"Сейчас у нас пять действующих резидентов, на этой неделе мы получили еще двоих резидентов, на рассмотрении находится еще порядка 10 заявок. Я думаю, из 10 заявок [для включения в перечень резидентов] в 2019 году реальны пять-шесть. Каждый день появляются все новые, хотя еще только начало года", - сказал он.

Год назад выпуск продукции начал первый резидент ТОЭСР, по итогам 2018 года на территории работали уже пять резидентов. Как сообщалось, в марте 2019 года на заседании комиссии краевого правительства в состав резидентов были включены компании по производству кондитерского оборудования, садовой мебели и кондитерских изделий. Компании планируют создание в городе в общей сложности более 100 рабочих мест.

Решение о создании территории опережающего социально-экономического развития "Невинномысск" принято правительством РФ в декабре 2017 года. Основными преимуществами для субъектов малого и среднего предпринимательства служат действующие там налоговые преференции. Так, например, налог на прибыль снижен с действующих 20% до 5% во время первых пяти лет существования ТОР, а налоги на землю и имущество не взимаются вовсе. Кроме того, существенно (с 30% до 7,6%) снижены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот".