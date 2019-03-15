Власти Самарской области создадут концепцию развития агломерации с 2,7 млн человек

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Самарской области через два месяца планируют объявить конкурс на создание концепции развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в кулуарах финала конкурса "Лидеры России", который проходит в Сочи.

Население Самарско-Тольяттинской агломерации достигает 2,7 млн человек. Она располагается в Среднем Поволжье, в центральной и западной частях Самарской области и является крупнейшей нестоличной агломерацией.

"Мы договорились о том, что иностранные и зарубежные эксперты, которые имеют большой опыт в разработке концепции агломерации, окажут нам помощь в разработке технического задания. В разработке техзадания нам помогает и федеральное министерство строительства после этого будет объявлен конкурс на разработку самой концепции, который как мы предполагаем будет содержать и требования к разработчику в том числе по привлечению инвестиций и конкретных инвесторов. Я думаю, что мы в пределах двух месяцев эту работу завершим, дальше конкурс и разработка", - сказал он.

Как ранее сообщалось, власти Самарской области сообщали, что привлекут для развития Самарско-Тольяттинской агломерации разработчиков концепции "Большого Парижа". Одним из главных идеологов этой концепции считается Морис Леруа, экс-министр по делам городов Франции. Концепция предполагала объединение Парижа с пригородами в агломерацию с населением 11 млн человек. Планировалось, что объединение будет происходить в сфере транспортной инфраструктуры и по пути создания общего культурного пространства.