Россельхознадзор объяснил, почему нельзя ввести ГОСТ с запретом антибиотиков в молоке

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Появление в России ГОСТа, вводящего норму на содержание антибиотиков в молочной продукции, невозможно, поскольку такие требования должны быть прописаны в технических регламентах Таможенного союза. Об этом ТАСС заявила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Проведение исследований и оценка соответствия молочной продукции, проводится в строгом соответствии с законодательно установленными порядком и нормами, установленными в технических регламентах Таможенного союза. Следовательно, установление запрета на любое содержание антибиотиков в молочной продукции в ГОСТ невозможно и как минимум некорректно, потому как любой установленный норматив должен быть научно обоснован, оценен и закреплен в техническом регламенте Таможенного союза", - сказала она.

Газета "Известия" в пятницу написала, что в России разрабатывают ГОСТ, который полностью запретит антибиотики в сырье и, как следствие, в готовой молочной продукции.

Мелано напомнила, что вся молочная продукция, находящаяся в обращении на таможенной территории Таможенного союза в течение установленного срока годности, при использовании по назначению должна быть безопасна. При этом, по ее словам, наличие остатков лекарственных препаратов в продовольственном сырье и продукции, изготовленной из него, не допускается, однако вести речь о "нулевых" концентрациях или полном запрете содержания антибиотиков уместно только для лекарственных средств, не попавшие в список разрешенных.

"Рассуждение о полном запрете наличия антибиотиков или "нулевых его концентрациях" является заблуждением, в виду того, что целый ряд лекарственные препаратов, подлежит регистрации и внесен в государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения, а соответственно разрешен к применению продуктивным животным, являющихся источником продовольственного сырья животного происхождения", - пояснила она.

Кроме того, по ее словам, такие препараты, находятся в свободном обращении на территории ЕАЭС и могут применяться производителями молока для лечения продуктивных животных.

Контроль продукции животноводства

Мелано также сообщила о том, что мониторинговые исследования по контролю над остатками запрещенных и вредных веществ в продукции животноводства за последние несколько лет показали значительные превышения концентраций лекарственных препаратов в продукции животного происхождения, что является недопустимым и небезопасным.

Вследствие это, по ее словам, производители лекарственных препаратов на основании обращений Россельхознадзора и производителей животноводческой продукции вынуждены пересмотреть как допустимые применяемые концентрации препаратов, так и сроки их выведения из организма живых животных.

"Следует учесть, что нарушения требований технических регламентов недопустимо и составляют определенную угрозу, поскольку разработаны регламенты в целях защиты жизни и здоровья человека, окружающей среды, жизни и здоровья животных, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей молока и молочной продукции относительно их назначения и безопасности", - подчеркнула она.