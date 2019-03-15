Российские авиакомпании пока не отказывались от поставок Boeing 737 MAX

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Российские авиакомпании пока не заявляли об отказах от поставок самолетов Boeing 737 MAX 8 и 9, сообщил журналистам в кулуарах финала конкурса управленцев "Лидеры России" министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Заказы на самолеты этой модели есть у S7, "Победы", UTair и у "Уральских авиалиний".

"Приостановили [полеты Boeing 737 MAX 8 и 9]. Я уверен, что наши авиакомпании по этому вопросу с производителем проведут необходимые консультации. Пока, по моей информации, никаких отказов от наших авиакомпаний не поступало", - сказал он.

По словам Дитриха, сложившаяся ситуация "не позитивна", так как Boeing с приходом новой модели 737 сократил производство предыдущих поколений самолета. "Boeing всегда был известен как надежный поставщик надежных самолетов. Я очень надеюсь, что они с этой проблемой справятся в ближайшее время", - отметил министр.

К настоящему времени авиакомпания S7 заказала 11 самолетов Boeing 737 MAX 8 (два из них были поставлены, сейчас полеты не осуществляют), "Победа" в прошлом году подписала твердый контракт на поставку 20 таких самолетов, "Уральские авиалинии" - на 14 самолетов, UTair - на 30 самолетов.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько 14 марта сообщил, что ведомство запретило полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и 9 в воздушном пространстве РФ до особых указаний. Запрет действует бессрочно, до принятия соответствующего решения Росавиации. Решение о снятии запрета, по его словам, будет основываться на анализе директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и от Boeing.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.