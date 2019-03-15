"Еврофинанс Моснарбанк" могут докапитализировать после его передачи в казну России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство РФ не исключает докапитализации подпавшего под американские санкции "Еврофинанс Моснарбанка" после его передачи в государственную казну, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Дали поручение Минэкономразвития, Росимуществу и Минфину рассмотреть такое предложение и в целом подготовить предложение, которое, думаю, будет положительным. Наши министерства посмотрят и взвесят. В таких условиях нужно говорить, скорее всего, о докапитализации. Надо смотреть достаточность [капитала] ", - сказал Силуанов.

ВТБ ранее объявил, что намерен безвозмездно передать свою долю в "Еврофинанс Моснарбанке" Росимуществу.

По информации источника ТАСС, свою долю в кредитной организации Росимуществу также может передать Газпромбанк. Представитель Газпромбанка подтвердил такие планы.

11 марта США включили российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список за связь с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, которая ранее также попала под американские санкции.

"Еврофинанс Моснарбанк" на 49,99% принадлежит государственному венесуэльскому фонду национального развития Fonden S.A., по 25% плюс 1 акцией владеют Газпромбанк (и его "дочка" "Новфинтех") и ВТБ (и его иностранные структуры VTB Bank и ITC Consultants).

"Еврофинанс Моснарбанк" занимает 96-е место по размеру активов среди российских банков.