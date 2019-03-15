Казанский завод синтетического каучука подал иск к ВЭБ.РФ на 3,7 млрд рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление Казанского завода синтетического каучука (КЗСК) к госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" с требованиями в размере 3,7 млрд рублей. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заседание по делу пока не назначено. Иск зарегистрирован 14 марта. О подробностях иска не сообщается.

Ранее Арбитражный суд Татарстана признал банкротом дочернюю компанию завода - "КЗСК-Силикон", которая была создана для строительства в республике производственного комплекса по выпуску метилхлорсилана мощностью 40 тыс. т в год, это вещество в России нигде не производят. В самом "КЗСК" на данный момент введено внешнее управление.

Проект по строительству завода, под который создавали "КЗСК-Силикон", планировалось завершить в конце 2015 года и вывести производство на проектную мощность в 2016 году. Стоимость проекта на момент закладки завода составляла порядка 10 млрд рублей, из которых 7,8 млрд рублей выделял Внешэкономбанк (ныне ВЭБ.РФ), 2 млрд рублей - собственные средства "КЗСК-Силикон". Однако сроки строительства завода в середине 2016 года были перенесены из-за роста курса иностранных валют и удорожания проекта.

В декабре 2018 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что российские власти намерены продолжить поиск инструментов для сохранения КЗСК.

Казанский завод синтетического каучука, одно из ведущих предприятий нефтехимической промышленности России, основан в 1936 году. Он выпускает свыше 160 наименований продукции. Предприятие имеет более 5 тыс. потребителей в России и за рубежом. В начале октября КЗСК был включен в перечень стратегических компаний.