"Балтийский завод" закончил формирование корпуса атомного ледокола "Урал"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Специалисты "Балтийского завода" завершили формирование корпуса универсального атомного ледокола "Урал", сообщается в пятницу на сайте предприятия.

"Специалисты АО "Балтийский завод" (входит в ОСК) погрузили последнюю носовую секцию палубы бака на серийный атомный ледокол "Урал", завершив формирование всего корпуса атомохода. Вес секции почти 70 т", - говорится в сообщении.

После этого судостроители приступят к выполнению работ по формированию надстройки и проведение комплекса работ по подготовке к торжественному спуску заказа на воду. Он намечен на май 2019 года.

Универсальный атомный ледокол "Урал" является третьим строящимся судном проекта 22220. Суда данного типа после завершения строительства станут самыми мощными атомными ледоколами в мире и должны будут обеспечить бесперебойную круглогодичную навигацию в западном секторе Арктики.

Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей 1 ранга, судов ледового класса (ледоколов, многофункциональных судов-снабженцев, судов технического обеспечения работ на шельфе) с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков. Предприятие было основано в 1856 году. За полтора века своей истории Балтийский завод построил около 600 кораблей и судов.