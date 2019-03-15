Источник: Европарламент проголосует по Газовой директиве ЕС после 18 марта

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Дата голосования Европарламента (ЕП) по проекту поправок в Газовую директиву ЕС пока не определена, она будет названа после 18 марта, когда по этому проекту проголосует комитет по промышленности Европарламента. Об этом сообщил ТАСС европейский источник.

По его словам, пока вероятным остается голосование на пленарной сессии ЕП в Брюсселе 3-4 апреля. "Дата голосования на сессии Европарламента пока не определена. Мы исходим из того, что она будет названа после утверждения директивы комитетом ЕП 18 марта. После этого остается не так много вариантов для голосования на сессии до завершения мандата Европарламента нынешнего созыва (выборы в ЕП пройдут 23-26 мая). Сессия 3-4 апреля в Брюсселе остается рабочим вариантом, но эта дата не подтверждена", - отметил он.

Модифицированная Газовая директива ЕС, в частности, потребует зарезервировать 50% мощности газопровода "Северный поток - 2" под газ от альтернативных поставщиков и передать его под управление независимой от "Газпрома" компании.