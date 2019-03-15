БДТ добился отмены решения суда, который отказался взыскать убытки с дирекции Минкультуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова (БДТ) добился в апелляционном суде отмены решения арбитража Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который отказался взыскать с Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ более 820 тыс. рублей в пользу театра. Такая информация содержится в определении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

"Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт", - говорится в определении апелляционного суда. Полный текст решения пока не опубликован.

Как сообщалось ранее, Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации заключила контракт с компаниями ЗАО "ТДМ" ("Театрально-декорационные мастерские") и АО "Балтстрой" о реконструкции и ремонте БДТ в Петербурге. Реконструкция завершилась в 2014 году, в театре ТАСС сообщали, что после окончания работ в здании зафиксировали протечки крыши и затопление подвала.

Это послужило поводом для судебных разбирательств. В арбитраже Санкт-Петербурга рассматривают несколько исков театра к подрядчикам и заказчику работ. Заявление о взыскании убытков с дирекции на сумму более 820 тыс. рублей театр подал в июле прошлого года. Учреждение культуры считало, что из-за некачественной реконструкции театр понес убытки, так как не смог нормально эксплуатировать малую сцену. В ноябре суд отказался взыскать деньги с дирекции, так как посчитал, что ведомство было заказчиком, а не исполнителем.

Также в суде шло разбирательство о поставках имущества в театр, где учреждение культуры требовало от дирекции устранить недостатки в документации и передать его на баланс БДТ. 29 января 2019 года арбитраж вынес решение в пользу театра.