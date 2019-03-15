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"Алроса" ведет переговоры с Tiffany&Co о поставках мелкоразмерных алмазов премиум класса

Гендиректор компании Сергей Иванов отметил, что Tiffany&Co давно покупает российские алмазы определенного ассортимента
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© REUTERS/Toru Hanai

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. "Алроса" ведет переговоры с Tiffany&Co по поводу поставок компании мелкоразмерного алмазного сырья премиальных цветов. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Алросы" Сергей Иванов в кулуарах форума "Соединяя Евразию от Атлантики до Тихого океана" в Брюсселе.

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"С Tiffany у нас давние хорошие отношения, они ценят и давно покупают российские алмазы определенного ассортимента. Действительно, у них есть дополнительная потребность, мы с ними в переговорах, но это премиальные цвета, не просто мелкоразмерное сырье. Это алмазы мелких размеров, но очень высокого качества", - сказал он.

Иванов отметил, что "Алроса" должна обеспечить сортировку и подготовку таких алмазов, поэтому эта работу проводится не только с Tiffany, но и с другими клиентами. "Это не какой-то крупный контракт, это одно из направлений нашей работы", - подчеркнул глава алмазодобывающей компании.

Зимой член правления, замгендиректора "Алросы" Юрий Окоемов в интервью корпоративному изданию компании говорил о том, американский ретейлер активно интересуется возможностью покупки у "Алросы" алмазов мелких ситовых классов для собственной огранки и последующего использования в собственных ювелирных изделиях.

О компаниях

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. Компания ведет добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2018 году "Алроса" добыла 36,7 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в 2018 году составила $4,5 млрд.

"Алроса" поставляет алмазное сырье для Tiffany&Co с 2012 года.

Tiffany&Co, основанная в 1837 году, одна из крупнейших в мире сетей розничной торговли ювелирными изделиями и товарами класса "люкс". В настоящее время под брендом Tiffany работают около 300 ювелирных магазинов по всему миру.

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