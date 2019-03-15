Moody's понизило рейтинги банка "Восточный" до "Саа1" с "В3"

ТАСС, 15 марта. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило депозитные кредитные рейтинги в национальной и иностранной валютах банка "Восточный" до "Саа1" с "В3". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз по рейтингам изменен на "негативный". Тем самым агентство вывело из пересмотра рейтинги банка, о котором сообщалось в сентябре 2018 года.

"Снижение рейтингов на одну ступень отражает слабые стороны корпоративного управления в банке вкупе с занижением проблемных активов на его балансе, а также продолжающийся конфликт между крупнейшими акционерами кредитной организации, из-за которого может сорваться запланированная эмиссия акций в размере 5 млрд рублей", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Банк "Восточный" - один из крупнейших российских банков, лидирует на рынке финансовых услуг Сибири и Дальнего Востока. Основан в 1991 году в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня. Банк является участником Системы страхования вкладов.