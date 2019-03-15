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Арктика сегодня

Соглашение о создании Совета представительств арктических регионов подписали в Петербурге

Его работа будет направлена на координацию усилий в деле освоения Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Церемония подписания соглашения о создании Совета представительств арктических регионов России состоялась в Санкт-Петербурге.

"Мы сегодня подписываем соглашение о создании Совета при комитете по делам Арктики правительства Санкт-Петербурга, коллеги из других регионов откликнулись на создание этого совета. Мы понимаем, что развитие Арктики - перспективное направление, у каждого субъекта есть достаточно большой опыт в освоении Арктики, у каждого субъекта есть опыт в развитии тех или иных процессов: и технологических, и процессов обучения. Мы, конечно, видим интересную перспективу повышения кооперации и усиления взаимодействия между нашими регионами", - сказал перед подписанием документа вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, курирующий в том числе деятельность комитета по делам Арктики.

Работа совета будет направлена на координацию усилий различных регионов в деле освоения Арктической зоны страны. Среди заявленных целей новой структуры - содействие торгово-промышленной и научно-технической кооперации регионов, взаимное информирование об инвестиционных возможностях регионов.

"Это не соглашение между нашим комитетом и отдельными представительствами регионов, это - площадка нашей совместной работы, совместной коммуникации", - сказал после подписания соглашения председатель комитета по делам Арктики Герман Широков.

В подписании документа приняли участие представители ряда арктических регионов страны, в том числе Якутии, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Мурманской области.

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