Козак: повышение конкурентоспособности России станет основной темой Красноярского форума

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Обеспечение конкурентоспособности России в сфере экономики и качества жизни, а также ход реализации национальных проектов будут основными темами предстоящего Красноярского экономического форума. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак на заседании организационного комитета по подготовке и проведению КЭФ-2019.

"Форум в этом году посвящен тематике конкурентоспособности нашей страны в экономике, в качестве жизни в целом. Речь идет о конкурентоспособности по сравнению с другими странами во всех измерениях. Будет рассмотрена конкурентоспособность нашей страны и в отраслевом, и в региональном разрезе", - отметил вице-премьер.

По его словам, на форуме представители экономического блока правительства и бизнеса обсудят создание привлекательных условий для инвестиций.

"Мы об этом много говорили вчера (о необходимости создания привлекательных условий для бизнеса в РФ - прим. ТАСС), был съезд РСПП. Этому были посвящены дискуссии и выступление президента РФ. Мы продолжим эту работу. Не обойдем стороной и ход реализации национальных проектов, прежде всего, в сфере экономики",- сказал он.

Как сообщил Козак, в рамках форума будут проведены отраслевые совещания с автопромом, а также со всеми потенциальными участниками национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Кроме того, по его словам, планируется провести заседание правительственной комиссии по энергетике.

Инфраструктура Универсиады для КЭФ-2019

На заседании оргкомитета Козак напомнил, что на днях в Красноярске завершилось проведение Универсиады. "Город получил огромное наследие. Первым бенефициаром этого наследия станет экономический форум", - сказал он.

Губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании сообщил, что в рамках форума планируется заключить порядка 60 соглашений. "На сегодня получено подтверждение на участие от 38 субъектов РФ, это несколько больше, чем в предыдущие годы, и 80 представителей иностранных органов власти, дипломатических миссий, которые зарегистрированы на территории России. Количество участников форума, уже подтвердивших свое участие, достигает порядка 1,2 тыс. человек", - сказал он.

По его словам, организаторы форума ожидают приезд председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, ряда федеральных министров. Среди иностранных участников Усс назвал представителей Китая, Японии, стран Европы. "Надеемся, что США и Великобритания тоже [будут представлены на форуме]", - заметил губернатор.