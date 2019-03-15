Кабмин выдвинул заммэра Москвы Ликсутова в совет директоров "Аэрофлота"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выдвинуло заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова и экс-главу Минвостокразвития РФ Александра Галушку в качестве кандидатов в совет директоров "Аэрофлота". Это следует из распоряжения кабинета министров, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Оба кандидата не входят в нынешний совет директоров крупнейшей российской авиакомпании. Кроме них, в список кандидатов вошли: глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, первый заместитель председателя и член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов, гендиректор "Аэрофлота" Виктор Савельев, глава ОАК Юрий Слюсарь, гендиректор группы "ЛСР" и экс-глава Минтранса РФ Максим Соколов, а также глава Ростеха Сергей Чемезов.

Среди кандидатов в совет директоров отсутствуют генеральный директор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин и консультант заместителя гендиректора Ростеха Роман Пахомов, которые входят в нынешний состав совета директоров "Аэрофлота".