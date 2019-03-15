Самую северную подземную ГЭС мира в Мурманской области модернизируют к 2023 году

МУРМАНСК, 15 марта. /ТАСС/. Модернизация самой северной в мире гидроэлектростанции, Верхне-Туломской ГЭС в Мурманской области, завершится к 2023 году. Как сообщили в пятницу в пресс-службе компании "ТГК-1", которой принадлежит ГЭС, каждый год начиная с текущего будет модернизироваться один из четырех гидроагрегатов станции.

"Модернизация пройдет поочередно на всех гидроагрегатах с 2019 года по 2022 год, первым модернизируют четвертый гидроагрегат", - сообщили в компании, добавив, что стоимость модернизации составит 6,8 млрд рублей.

Оборудование из Чехии

На этой неделе в рамках программы модернизации на Верхне-Туломскую ГЭС с завода в Чехии по маршруту длиной 3,7 тыс. км. было доставлено новое рабочее колесо для гидроагрегата № 4. Оно было доставлено на автомобильном и морском транспорте из Бланско (Чехия) через Киль (Германия) и Санкт-Петербург до поселка Верхнетуломский в Мурманской области.

Данное оборудование изготовлено и испытано на дочернем предприятии российского АО "Тяжмаш" в Чехии (ИKD Blansko Holding). Из старого демонтированного рабочего колеса планируется создать памятник и установить его рядом с ГЭС.

В целом проектом модернизации ГЭС предусмотрено увеличение мощности каждого из четырех гидроагрегатов на 8 МВт - до 75 МВт за счет замены систем регулирования, защиты, автоматики и другого оборудования. Это повысит эффективность и надежность работы станции, а также ее экологичность.

Подземная станция

Верхне-Туломская ГЭС - самая мощная гидроэлектростанция в Северо-Западном регионе России, одна из пяти гидроэлектростанций России с подземным зданием ГЭС и самая северная в мире подземная станция. Играет ключевую роль в энергосистеме Мурманской области - она обеспечивает передачу электроэнергии в Карелию и является резервной для всего северного энергетического района.

Строилась совместными усилиями российских и финских специалистов. До сооружения ГЭС река Тулома на отрезке в 2,5 км имела перепад 28 м. После строительства плотины и размещения машинного зала под землей перепад высот для воды составил 60 м. Запущена в эксплуатацию 27 октября 1965 г.

Верхне-Туломская ГЭС уникальна еще и тем, что рядом с машинным залом располагается подземный рыбзавод по выращиванию радужной форели. Это предприятие аквакультуры, специализирующееся на разведении форели в условиях Крайнего Севера. Завод существует с 1992 года и использует водохранилище, не имеющее промышленных выбросов. Строительство вела финская фирма "Атри".

Завод расположен под землей на глубине 50 метров - на участках подземного транспортного тоннеля общей протяженностью 250 метров находятся инкубационный цех, включающий 28 бассейнов, где выращиваются мальки, и цех маточного стада. При достижении определенного веса мальки продаются рыбным хозяйствам, преимущественно в Мурманской области и Республике Карелии.

Технология смешивания теплой воды, подаваемой с ГЭС, и холодной воды из водохранилища позволяет создавать идеальные условия, требуемые для разведения мальков

Компания "ТГК-1" - ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.