Калининградские власти завершат сделку по выкупу Дома Советов в 2019 году

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Сделка по выкупу здания Дома Советов в центре Калининграда будет завершена в 2019 году, здание и участок земли под ним планируется выкупить у частного владельца за 340 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу журналистам на финале конкурса "Лидеры России" в Сочи губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Дом Советов" из двух 21-этажных башен начали строить в 1970 году. Сооружение готово на 95%, доминирует над историческим центром города, но никак не используется.

"Мы в этом году закроем сделку, сделка уже находится в высокой стадии готовности. Было несколько юридических, скажем так, препятствий, мы попросили владельцев [здания] перерегистрировать компанию в Калининграде, они это сделали, создали дочернюю компанию, в которую будут переводить часть активов, в том числе Дом Советов, собственно говоря, вот эту дочернюю компанию, мы, скорее всего, будем приобретать через нашу Корпорацию развития", - сказал Алиханов.

Губернатор сообщил, что после приобретения здания будут решаться вопросы его реставрации. Областные власти рассматривают возможность перевода в это здание структур областного правительства. Вопросы ремонта и адаптации здания область, по его словам, может решить совместно с единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, в том числе с передачей ему части имущества регионального правительства, если он поможет с ремонтом, адаптацией Дома Советов под здание областного кабмина и не только. Также обсуждается вопрос взаимодействия в финансировании работ по ремонту здания с Внешэкономбанком.

Дом Советов расположен рядом с площадкой, которую занимал замок Кенигсберг. Ввод сооружения в эксплуатацию планировался на IV квартал 1988 года, но работы приостановили во второй половине 1980-х годов. В современный вид сооружение было приведено в 2005 году к празднованию 750-летия Калининграда - его отремонтировали, вставили окна и покрасили, но так и не использовали.