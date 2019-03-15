"Восточный" не согласен с решением Moody's по снижению рейтинга

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Банк "Восточный" не разделяет мнения международного рейтингового агентства Moody"s по поводу снижения кредитного рейтинга банка и поэтому отказывается от сотрудничества с Moody's, говорится в сообщении кредитного учреждения.

"Банк с пониманием относится к тому, что агентство действует согласно своим внутренним процедурам, однако не считает, что представленные агентству стабильные финансовые показатели банка дают повод к пересмотру рейтинга", - отметил и.о. председателя правления банка Александр Нестеренко в пресс-релизе.

Более того, банк "Восточный" считает действие рейтингового агентства субъективным и предвзятым и в текущей ситуации не видит перспектив дальнейшего сотрудничества с Moody's, говорится в сообщении.

Ранее сегодня международное рейтинговое агентство Moody's понизило депозитные кредитные рейтинги в национальной и иностранной валютах банка "Восточный" до "Саа1" с "В3". Прогноз по рейтингам изменен на "негативный".

В пресс-релизе отмечается, что банк оценивает свое финансовое положение как устойчивое и стабильное, а конфликт акционеров, на который ссылается агентство, не оказывает непосредственного влияния на банк.

Банк "Восточный" - один из крупнейших российских банков, лидирует на рынке финансовых услуг Сибири и Дальнего Востока. Основан в 1991 году в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня. Банк является участником Системы страхования вкладов.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом в котором стал основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля. В рамках расследования были задержаны и затем арестованы сам Калви и еще пять человек. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы").